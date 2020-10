Un catalogo online per valorizzare i luoghi del Sentiero Italia

Un percorso di 7.000 chilometri, con 500 tappe attraverso 20 regioni. Il Club alpino italiano e il tour operator digitale Tramundi hanno unito le forze e propongono una serie di itinerari dedicati alle aree percorse dal Sentiero Italia lungo tutto il Paese.

L’obiettivo è valorizzare il sentiero escursionistico di lunga percorrenza del Cai, in particolare tutti quei luoghi dal Sud Italia al Centro-Nord meno conosciuti dai turisti: come ad esempio le montagne liguri. Tutti gli itinerari proposti si possono osservare a questo link. L’intesa prevede inoltre la possibilità di applicare una serie di sconti del 10% per ogni socio Cai e fino al 15% per le sezioni Cai.

«L’accordo – spiega il vicepresidente del Cai e responsabile del progetto Sentiero Italia Antonio Montani – vuole promuovere uno sviluppo sostenibile, attento alle economie montane e rispettoso delle peculiarità ambientali e culturali. Il potenziale turistico delle aree interne del Sentiero Italia Cai è notevole, ma deve essere costruito con attenzione e rispetto, valorizzando il turismo sostenibile. Il digitale, in questo senso, è uno strumento a cui vogliamo ricorrere sempre di più».

«Il nostro obiettivo – aggiunge Alessandro Quintarelli, cofondatore di Tramundi – è quello di dare a chiunque la possibilità di acquistare un’offerta turistica attraverso la nostra piattaforma e il sito internet. Puntiamo ad esperienze personalizzate, possibili grazie alle nostre guide locali: persone in grado di raccontare quelle particolarità che solo un autoctono può conoscere e condividere».