Un nuovo contagio a Lavena Ponte Tresa, il quarto in un mese

Quarto caso di positività al Covid-19 a Lavena Ponte Tresa.

Ad annunciarlo il sindaco Massimo Mastromarino in un messaggio rivolto i cittadini. «Si tratta di un nostro cittadino che per il momento in condizioni stabili, nella propria abitazione – spiega il sindaco – In un mese abbiamo registrato quattro nuovi casi di Covid-19. Non dobbiamo e non possiamo sottovalutare il fenomeno. Preserviamo la nostra salute e quella delle persone con cui viviamo e che quotidianamente incontriamo: usiamo la mascherina, sempre; rispettiamo la distanza interpersonale e igienizziamo le mani. È indispensabile l’impegno di ognuno di noi».