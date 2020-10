Un sit-in di ginnastica per “non fermare lo sport”

Un sit-in nel cortile della palestra di Besozzo per lanciare un messaggio «di speranza» verso la ripartenza, in sicurezza, dello sport.

La lezione all’aperto, rigorosamente distanziati e con le mascherine, organizzata si è tenuta questo pomeriggio allo Stadium Besozzo con la partecipazione degli allievi e delle allieve della struttura.

Un’iniziativa organizzata per chiedere la ripresa delle attività, nel rispetto delle normative: «Dal primo lockdown ad oggi – spiega il presidente della Besozzo Sport Active, Marcello Boerchi – ha subito una notevole flessione e un notevole danno. Fermo restando che conosciamo tutti la situazione che il nostro paese e l’Europa stanno vivendo, stiamo cercando, in collaborazione anche con i colleghi di trovare il modo per poter andare avanti in sicurezza. È inutile negare che lo sport sia fondamentale per il nostro benessere e per la nostra salute e lo è anche per la crescita dei nostri ragazzi e dei nostri bambini. Nel pieno rispetto della situazione che sappiamo essere profondamente drammatica e di tutte le normative, dobbiamo cercare di portare avanti lo sport. La giornata di oggi vuole essere proprio un messaggio affinché queste attività possano continuare. Non sarà facile, tutti dobbiamo adattarci ma dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni che consentano ai nostri ragazzi e bambini di proseguire un aspetto fondamentale della loro vita e crescita».