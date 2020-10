Varese-Lourdes: mille km in bicicletta per ripartire in solidarietà

“Da soli si va forte, insieme si va lontano”. Non c’è frase più veritiera e calzante per descrivere il successo della campagna “Ripartiamo per bene”, il ciclopellegrinaggio solidale da Varese a Lourdes, ideato dal Team NewsCiclismo, a favore della Fondazione Renato Piatti onlus.

Sono stati otto i “pellegrini in bicicletta” guidati da Alessandro Locatelli che in soli 6 giorni hanno affrontato 1.100 chilometri e 8.500 metri di dislivello per arrivare al Lourdes.

Oltre ad Alessandro Locatelli, presidente di NewsCiclismo, hanno pedalato Flavio, Massimiliano, Giovanni, Kata, Nicolò, Valentina e Michele Imperiali, direttore generale di Fondazione Piatti che ha voluto cimentarsi di persona in questa sfida solidale.

«Quest’estate ho deciso, come segnale di ripartenza dopo aver affrontato e superato insieme a tutte le famiglie, agli ospiti e allo staff di Fondazione Piatti la difficile sfida della pandemia nei mesi del lockdown, di prendere parte ad un’altra sfida unica – Spiega Michele Imperiali – Non è stata una passeggiata…in tutti i sensi. Ci sono stati momenti in cui ho creduto di non farcela ma avevo fatto un patto con me stesso e mi sono dato un obiettivo preciso: arrivare a Lourdes con le mie gambe, pedalare per raccogliere fondi per i miei ragazzi».

L’obiettivo comune non solo è stato raggiunto ma anche superato. Sono stati 119 i generosi donatori che hanno creduto nel progetto e contributo a raccogliere oltre 13.000 euro per acquistare i dispositivi di protezione individuale indispensabili per proteggere gli ospiti e gli operatori dei 16 centri di Fondazione Piatti. Questa cifra, in concreto, permette l’acquisto di camici e dispositivi di protezione individuale anti Covid per un intero mese per proteggere le persone con disabilità e i bambini con autismo dal possibile contagio.

«Noi ci abbiamo messo le gambe, voi ci avete messo il cuore. Grazie per ogni chilometro che avete donato».