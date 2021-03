Pedalare al femminile con la Newsciclismo.com

“Le amicizie migliori – racconta Noemi Cantele – per me sono nate andando in bici. Pedalare insieme facilita le relazioni e la possibilità di aprirsi e raccontarsi”.

La campionessa varesina è la capitana della squadra femminile della Newsciclismo.com. Otto ragazze e donne che oltre un anno fa hanno deciso di fondare un proprio gruppo per condividere una forte passione comune. Un approccio meno competitivo rispetto al team maschile e una attenzione maggiore per l’ambiente e le relazioni.

Ne parla con soddisfazione Alessandro Locatelli che nel 2009 fondò il team di Newsciclismo.com portando tanti soggetti a vivere esperienze oltre la nostra provincia. Già nella sua prima stagione il gruppo si era messo in evidenza risultando una delle formazioni di riferimento del ciclismo cicloamatoriale lombardo. Molti i tesserati, e un’attività che ha spaziato tra tutte le regioni del Nord Italia, in Sardegna, Puglia, Sicilia, con alcune presenze in gare in territorio elvetico ed al Campionato del Mondo in Austria. In totale sono state oltre 200 le manifestazioni che hanno visto i portacolori del team Newsciclismo.com in competizione.

“Nel nostro gruppo femminile è più forte l’approccio emotivo rispetto a quello agonistico. È una occasione di stare insieme e condividere una passione fatta di fatica, ma anche belle soddisfazioni. È merito di Noemi Cantele l’aver dato il via a questa esperienza. Con lei anche Silvia Parietti, grande professionista per un decennio, che oggi vive in Toscana. La prima uscita, appena la situazione della pandemia ce lo permetterà, sarà proprio nella sua terra per un tour enogastronomico con delle pedalate sugli sterrati della Via Francigena”.

La squadra di Newsciclismo.com è riconoscibile per la caratteristica maglia arancione. Le donne ne indossano una più fucsia. C’è attesa per la ripresa delle gare.

“Ne organizziamo direttamente noi, – ha spiegato Locatelli – ma parteciperemo anche a delle Granfondo e alcune Randonee che con la pandemia sono preferite grazie alla partenza scaglionata alla francese”.

In questi anni, come si può leggere sul loro sito ufficiale, “Non sono mancate le soddisfazioni per i corridori in maglia arancione che sono stati capaci di vincere sia nel ciclocross che nelle gare su strada, tra i successi di spicco la vittoria nella Coppa del Mondo in Austria , nel Campionato italiano di ciclocross unitamente alle vittorie in molte granfondo e nelle gare amatoriali italiane.

Il Team Newsciclismo.com organizza molti eventi di notevole successo tra cui il “ trofeo internazionale città di Varese” una kermesse in centro Varese su di un circuito cittadino intorno alla sede del Comune di Varese completamente chiuso al traffico che ha avuto un un grandissimo riscontro di partecipazione e pubblico, diventando una classica che coinvolge atleti di tutto il nord italia in un contesto esclusivo e spettacolare. Il team è molto attivo nel sociale, le manifestazioni che organizza hanno sempre un risvolto benifico, l’utimo evento realizzato in ordine di tempo è stato la “100 km di Varese”. Una gara sul lago di Varese che ha visto la presenza di oltre 400 partecipanti, il cui intero ricavato è stato donato per beneficenza”.