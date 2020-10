Da Varese riparte il segnale della rete radio d’emergenza

Si svolgerà domenica 11 ottobre con inizio alle ore 10, organizzata dalla sezione di Varese dell’Associazione radioamatori italiani in collaborazione con Prefettura, Provincia e Protezione civile, la 32esima prova annuale di sintonia per verificare la funzionalità degli impianti di antenna Vhf presenti nei vari Comuni ed enti territoriali.

Una rete alternativa di comunicazioni – nata ai tempi del terremoto in Friuli – da attivare sul territorio in caso di emergenza, ripetendo in chiave locale la rete esistente dagli anni Ottanta a livello nazionale.

Una struttura quest’ultima tornata pienamente operativa dopo lunghi mesi di sosta causa pandemia, col coinvolgimento diretto delle sedi operative presso le prefetture, sempre pronte ad entrare in funzione nel caso di situazioni di necessità come ad esempio in caso di calamità.

Anche la prova locale, che coinvolgerà una trentina di Comuni del Varesotto, circa un quarto del totale, sarà guidata da Giovanni Romeo, il radioamatore varesino che è da sempre il coordinatore della rete nazionale. In caso di difficoltà di accesso alle sedi istituzionali, il collegamento potrà avvenire nella località prevista col radioamatore incaricato operativo dalla propria autovettura, corredata di antenna magnetica, come stazione radio portatile.

Intanto la sezione di Varese dell’Associazione radioamatori italiani si appresta fra l’altro a festeggiare il 75esimo anniversario della fondazione.