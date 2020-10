Vestiti lunghi, come abbinarli ai gioielli

Cerimonia o occasioni importanti e outfit. Sempre un grande dilemma su come organizzare il proprio look per essere impeccabile ed all’altezza della situazione. Oltre agli abiti anche gli accessori hanno la loro importanza e il loro perché. Non solo borse e scarpe ma anche i gioielli che riescono ad impreziosire ogni mise se scelti con attenzione e ricercatezza. Aggiungono un accento in più, caratterizzano e arricchiscono il look, dandogli una luce tutta diversa, sia nella vita di tutti i giorni che nelle occasioni di rilievo.

Indossare un abito ha già il suo perché, i gioielli ne esaltano la luce e donano maggiore equilibrio. Ma come abbinarli con i vestiti lunghi? Come sceglierli e in quale stile non sbagliare e cadere nell’eccesso? La regola generale è quella di calibrare sempre un po’ le cose tra collana e orecchini, gioielli che per loro natura camminano sempre di pari passo. Se la prima è vistosa, i secondi saranno minimal, al contrario, se gli orecchini sono importanti, allora sarà meglio scegliere una collana dalle linee semplici e delicate.

Ci sono poi tante altre accortezze da tenere in considerazione. Partiamo in primis dall’abito, tutti da provare quelli che propone Twinset nella sezione dedicata ai vestiti lunghi dello store online, pensati per diverse occasioni e stili differenti.

Per una mise impeccabile e molto chic è perfetto l’abito lungo nero in jersey. Aderente al corpo, ha un punto vita in nastro ricamato che richiama le spalline che si incrociano sulle spalle, lasciandole quasi scoperte. Basta aggiungere tacchi alti e una collana lunga e sottile, allunga ancora di più il busto e dona un tocco in più al già elegantissimo outfit.

Per uno stile più easy e sognante, invece, da provare è l’abito lungo in raso bianco con stampa sfumata in nero. Morbido e un po’ volante, ha gli spacchi al fondo, le maniche a pompon e un’arricciatura sul busto. Lo scollo è semplice, a V, e può essere valorizzato con una collana in abbinamento con gli orecchini, da scegliere senza esagerazioni. Linee semplici arricchite da un piccolo pendente, meglio se del colore delle sfumature dell’abito, che riempie la scollatura.

Per un’occasione speciale, molto indicato è anche l’abito bianco lungo di cotone in sangallo. Tessuto e mise romantica con molte decorazioni smerlate, volant sul fondo e un’apertura a goccia. Un vestito delicato e di classe da indossare anche con i sandali da accoppiare ad un girocollo con decorazioni o perline colorate, per dare colore e armonizzare il tutto.