600 mila euro per rifare l’asfalto sulle strade di Busto Arsizio

La giunta di Busto Arsizio ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo relativo al rifacimento di alcune vie cittadine, realizzato da Agesp Attività Strumentali S.r.l. per un importo totale di oltre 600 mila euro. I lavori dovrebbero prendere il via la prossima primavera.

La giunta ha dato, dunque incarico ad Agesp Attività Strumentali per il proseguo delle attività tecnico amministrative finalizzate a dare attuazione all’intervento, successivamente all’ottenimento, da parte dell’Amministrazione comunale, del mutuo.

Le strade cittadine che verranno riasfaltate sono direttrici principali di ingresso ed uscita dalla città come viale Borri, via XX Settembre, Corso Sempione (a tratti) e via Fagnano Olona (a tratti) ma ci sono anche vie interne come Via Caprera, Via Pisacane e Via Varese. Tutte necessitano di una manutenzione straordinaria dei tappeti di usura bituminosi (con la relativa sagomatura), e, in alcune vie, del completo rifacimento di alcuni tratti di esse.