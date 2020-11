Come acquistare il miglior purificatore d’aria

Nel corso degli ultimi anni sempre più persone hanno deciso di installare un purificatore d’aria nelle proprie case o nei propri uffici. Se anche tu hai deciso di acquistarne uno, (perché soffri di problemi respiratori, condividi la casa con un fumatore o abiti in una zona particolarmente inquinata) continua a leggere l’articolo per scoprire quali sono le caratteristiche che deve possedere un purificatore d’aria di alta qualità!

Cos’è un purificatore d’aria?

I purificatori d’aria sono dispositivi elettronici, che filtrano e depurano l’aria di un ambiente interno attraverso l’utilizzo di filtri e ventole, eliminando le sostanze dannose presenti in essa come:

germi, muffe e batteri;

smog e particelle inquinanti;

sostanze allergeniche (come pollini e polvere);

odori fastidiosi (come il fumo di sigaretta);

Quante tipologie di purificatori d’aria esistono?

In commercio sono ormai disponibili svariate tipologie di purificatori d’aria. Esistono purificatori portatili, solitamente a bassa potenza, utili se si vuole depurare l’aria di una sola stanza, ma poco efficaci contro germi e batteri. Purificatori professionali, che sono in grado di rendere pulita l’aria di spazi molto più estesi, come gli uffici o l’intera casa, ma dal costo molto alto. Inoltre, sono presenti anche modelli con le rotelle, facili da trasportare, oppure con funzioni Smart, monitorabili anche quando non si è a casa.

Le tecnologie di purificazione

I purificatori sfruttano tecnologie differenti per svolgere la propria funzione. Le tecnologie di purificazione presenti nella maggior parte dei purificatori d’aria ad uso domestico sono le seguenti:

La sterilizzazione termodinamica

Basata su un nucleo in ceramica microporosa che, raggiungendo la temperatura massima di 200°, distrugge e decompone le particelle nocive presenti nell’aria. Quest’aria viene quindi raffreddata da una piastra e reimmessa nell’ambiente.

PRO: silenziosità, facile manutenzione, consumi ridotti.

CONTRO: Il dispositivo deve rimanere sempre acceso per essere efficace, i resti delle particelle decomposte potrebbero essere nocivi per la salute.

La filtrazione HEPA

L’aria viene ripulita in più fasi, sfruttando i filtri HEPA. Questa tipologia di filtri garantisce una filtrazione del 99,97% di tutte le particelle di diametro superiore a 0,03 micron.

PRO: nessuna produzione di gas di scarico, efficace contro diverse tipologie di virus.

CONTRO: consumo elettrico abbastanza alto, manutenzione frequente.

La filtrazione a carboni attivi

I carboni attivi catturano le particelle inquinanti presenti nell’aria. Queste ultime passano, quindi, da uno stato gassoso ad uno stato solido. In questo modo non vengono prodotti gas di scarico.

PRO: manutenzione facile, economico, ecologico.

CONTRO: inefficace contro le sostanze inquinanti più grandi.

La polarizzazione elettronica

Attraverso la generazione di un campo elettrico, l’aria viene ripulita una particella per volta (tramite l’elettrificazione). Le sostanze inquinanti restano intrappolate da un dispositivo caricato in senso opposto.

PRO: zero gas di scarico, alta efficacia, manutenzione facile.

CONTRO: alto consumo elettrico.

La ionizzazione

Vengono prodotti ioni positivi, i quali restando attaccati alle particelle dannose, le trascinano su una piastra caricata in senso opposto. Alcuni purificatori che utilizzano questo sistema di depurazione dell’aria, svolgono questo procedimento attraverso la ventilazione forzata.

PRO: basso consumo elettrico, manutenzione facile.

CONTRO: produzione di gas di scarico potenzialmente nocivi.

Le considerazioni da fare prima di procedere all’acquisto

Prima di acquistare un purificatore d’aria, ci sono fattori molto importanti da tenere in considerazione, come: la potenza, la silenziosità, le funzioni Smart.

Esistono, inoltre, modelli più efficaci di altri per alcune allergie. Ricordati di valutare tutti questi particolari con la massima attenzione!

I purificatori d’aria sono efficaci contro il COVID-19?

La crescente e del tutto giustificata preoccupazione, relativa alla qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno, si è acuita negli ultimi mesi a causa della diffusione del virus COVID-19. Ma i purificatori sono in grado di ripulire l’aria dal temuto coronavirus?

Ad oggi la loro efficacia non è ancora appurata. Alcuni studi, però, sostengono che l’utilizzo di alcune tipologie di purificatori, come quelli con i filtri HEPA, abbassando il numero di particelle veicolanti il COVID-19, possano ridurre la sua diffusione, diminuendo di conseguenza le possibilità di contagio.

Cosa aspetti?

Migliora la tua vita migliorando la qualità dell’aria che respiri! Visita il sito Batna24, dove troverai diversi modelli di purificatori d’aria Xiaomi, fra i dispositivi più efficaci disponibili in commercio!