Altroconsumo: un valido aiuto al servizio dei consumatori

Un aiuto per proteggersi e far valere i propri diritti

Il mondo del commercio, si sa, può essere spietato. A chi di noi non è capitato di comprare un prodotto che non si è rivelato quell’oggetto straordinario che veniva pubblicizzato così tanto? O di acquistare un oggetto che non rispondeva alle caratteristiche garantite dal venditore?

Questi sono solamente due esempi presi a campione di ciò che accade nella vita di tantissime persone. Ma gli esempi di raggiro e di piccoli trucchetti eseguiti in malafede per approfittare dei consumatori possono essere eseguiti non solo dai venditori, ma anche da banche, da professionisti e da tutti coloro che offrono servizi di vario genere.

Un valido strumento per difendersi da questi raggiri ed ingiustizie, che aumenta la consapevolezza dei consumatori, tutelando nel contempo i loro diritti è Altroconsumo. Ma cos’è Altroconsumo ed in che modo raggiunge questo obiettivo?

Cos’è Altroconsumo e come tutela i consumatori

Altroconsumo è un’associazione di consumatori nata nel 1973 a Milano per tutelare gli interessi dei consumatori. Questo risultato viene conseguito in diversi modi.

Uno di questi è quello di testare in maniera indipendente un gran numero di prodotti presenti sul mercato, per valutare la loro qualità da un punto di vista puramente oggettivo. Non avrai quindi la pressione della pubblicità costruita dai maestri del marketing ad alterare le tue percezioni della qualità di un prodotto. Potrai effettuare le tue scelte basandoti su delle recensioni obiettive, non influenzabili.

Queste recensioni ti aiuteranno anche ad acquistare il prodotto che, a parità di qualità, è presente sul mercato al miglior prezzo, garantendoti così un reale risparmio ogni volta che dovrai effettuare un acquisto.

Quello di poter effettuare un reclamo è uno dei servizi più apprezzati su Altroconsumo. Se hai difficoltà a fare sentire la tua voce per effettuare un reclamo nei confronti di un azienda, in merito a mancate consegne, consegne di prodotti difettosi o non conformi, a consegne avvenuto in ritardo ed a problemi simili, puoi contare sul servizio legale offerto dall’associazione.

Un team di legali infatti è a tua disposizione per far valere i tuoi diritti e farti ricevere un risarcimento, se ne hai realmente diritto.

Oltre a questo, possiamo prendere parte attiva per partecipare a petizioni ed a class action per far valere i diritti dei consumatori, ma anche prendere parte gruppi di acquisto per ottenere degli sconti privilegiati.

Per i soci, è messa a disposizione un servizio di assistenza in diversi campi, come ad esempio quello legale, giuridico, economico, ma anche farmaceutico. Verremo, ad esempio, seguiti per trovare l’offerta telefonica più vantaggiosa e più adatta a noi, ma anche il farmaco equivalente più economico, tutta una seri di servizi atti a farci risparmiare e far valere i nostri diritti di consumatori.

Abbonati ricevendo un regalo da Altroconsumo. Oltre a ricevere tutti i vantaggi da qui elencati, potrai accedere ad una gran quantità di informazioni sempre aggiornate sulle riviste mensili e sui contenuti presenti sul web, oltre che uno smartpone o un tablet in regalo.