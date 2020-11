Arte e mestiere del mago professionista esoterico: un aiuto per l’amore e per la salute

In Italia si può diventare professionista esoterico, esperto, consulente e operatore di magia, lettura delle carte, astrologo, conoscitore e praticante esperto di arti divinatorie. Dovete sapere che tutto ciò di cui abbiamo parlato, può diventare un lavoro e un mestiere legalmente riconosciuto con tanto di profilo fiscale esistente da molto tempo.

L’attività di astrologi e spiritisti si ritrova nell’elenco de servizi alla persona NCA. Con questa sigla si intende attività non classificate in altre categorie. Nonostante, le professioni esoteriche e ad arte divinatoria siano di aiuto non sono da confondere, almeno giuridicamente con le professioni paramediche. Non sono rare le collaborazioni tra psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti con il mondo delle arti bianche o oscure, anche solo per confronto o ricerche.

Nella pratica professionale tutto si mischia ma per legge tutto viene separato e ben definito, cosa che per la scienza stessa, la ricerca e l’approfondimento culturale è difficile. Un testo informativo importante e a disposizione di tutti, dove vengono elencate anche le definizioni giuridiche e legislative volte al controllo e alla penalizzazione della ciarlataneria rispetto al servizio professionale e di consulenza vero, lo troviamo nel sito statoechiese, testo dal titolo “La disciplina giuridica del terziario esoterico” di Raffaella Caterina, professore ordinario di Diritto privato Università di Torino.

Il mago professionista esosterico nelle cure dell’amore

Come è possibile curare l’amore, i sentimenti, portare a sé una persona a cui si è legati? Il primo movito per cui tante donne e uomini vanno dai professionisti esoterici e di magia si nasconde in questa domanda. L’esoterista serio non da certezze ma offre risposte importanti, utili a stare bene ma anche a raggiungere un risultato positivo. Nella pagina dedicata al legamento d’amore, Esoterico Daniele racconta cosa vuol dire prestare un servizio esoterico, di magia e di protezione.

Si parte da questo messaggio posto alla fine della pagina, gli incontri non sono mai casuali, un’energia misteriosa guida le persone.

“Se hai trovato il mio sito – leggiamo – sicuramente è un segno che le nostre energie si devono inconrare! Contattami e verifichiamo…” Dopo aver fornito l’email e scritto qualche altra riga inserisce una nota importante, riportata in tantissime altre pagine del sito. “Se prendo un lavoro, essendo un sensitivo, è perché vedo la possibilità di conseguire il risultato!” Ma… “I risultati non sono garantiti al 100% e possono variare da persona a persona”.

Come approcciarsi al

Il mondo dell’esoterismo, delle energie, della magia e della divinazione richiedono un certo spirito di apertura e comprensione, tra istinto ed empatia.

Un problema d’amore così come la sensazione, quasi certezza, che qualcuno voglia farci del male smuove delle energie che il mago professionista sa intercettare, spiegare e iniziare a modificare. Per un legamento d’amore impositivo richiede più di un mese, tra consulti ma anche consapevolezze e cambiamenti da attivare o accettare.

Durante un rituale d’amore anche il richiedente dovrà affrontare dei cambiamenti e collaborare con atti e pensieri al fine di canalizzare perfettamente le nuove energie. Ti consiglio di seguire i miei consigli con la massima disponibilità e fiducia.

Un rituale esoterico rappresenta anche un cammino ed una crescita spirituale per la persona che lo commissiona; coinvolge i suoi spiriti guida ed gli insegnerà ad interpretarli ed assecondarli.