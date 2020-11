Autostrade: chiusure sulla A9 e in Tangenziale Nord

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano–Varese, verso Varese, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 21 di giovedì 5 alle 5 di venerdì 6 novembre, per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Saronno, al km 15+750 della A9, immettersi sulla SP527 ed entrare sulla A8, allo svincolo di Castellanza, al km 17+600.

In ulteriore alternativa, si potrà proseguire sulla A8 verso Milano, uscire alla stazione di Lainate, al km 8+140 e rientrare dalla stessa, in direzione di Varese.

Nei giorni precedenti, più precisamente nella notte tra lunedì 2 e martedì 3, sulla A52 Tangenziale nord di Milano sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Rho, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie previsti in orario notturno, dalle 21 alle 6. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baranzate, al km 20+900, o di Novate Milanese, sulla SP46.