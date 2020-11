Black Friday MG MotoStore, convenienza su due ruote

Chi non ha mai sognato di mettersi in sella avvolto da un caldo e comodo giaccone, con la livrea del casco preferito e la praticità di un interfono per comunicare con i propri compagni d’avventura? Oggi vivere la passione per le due ruote è più facile, pratico e soprattutto conveniente. Perché? Per il Black Friday di MG MotoStore. Dal 25 al 30 novembre, sei giorni di sconti imperdibili su Alpinestars, Shoei, Nolan, Givi e altri top brand. Tutto a portata di mouse su www.mgmotostore.com.

Dai caschi moto agli interfoni, dai giubbotti agli stivali sono tantissimi i prodotti in promozione. Una proposta pensata per tutti gli appassionati di moto, dagli amanti del motocross ai biker urbani.

Black Friday MG MotoStore: sconti su caschi integrali, giubbotti e molto altro

Il Black Friday di MG MotoStore è l’occasione da non farsi scappare per rinnovare il guardaroba con un nuovo giubbotto da motociclista. Tra i modelli in promozione ci sono Traveler 2 H2Out di Spidi e il giubbotto uomo Clover Savana-2.

Traveler 2 H2Out si distingue per il design aerodinamico associato a protettori certificati CE removibili Force-Tech En 1621-1:2012 (su spalle e gomiti), zone in reflex per l’identificazione notturna, regolazione e chiusura EST. Il taglio corto lo rende perfetto sia per il touring che per il motociclismo d’avventura. Mentre il tessuto ad alta tenacità in poliestere, il sistema integrato di restringimento Ergofit system e la chiusura regolabile in vita sono garanzia di comfort elevato anche ad alte velocità.

Savana-2 è il giubbotto 4 stagioni completamente impermeabile di Clover con sette prese di ventilazione regolabili (su petto, torace, braccia e schiena). È composto da tre strati: giacca esterna, membrana impermeabile e traspirante, imbottitura termica.

I sistemi di regolazione per l’ampiezza e il volume del giubbotto permettono una perfetta vestibilità. Il tessuto esterno è idrorepellente e nelle zone di spalle e gomiti sono presenti protezioni rimovibili CE di livello 2. Per garantire visibilità notturna, Savana-2 dispone di laminati rifrangenti su schiena e torace.

Tanti anche gli sconti nella sezione dedicata ai caschi. Chi è alla ricerca di un nuovo modulare non saprà resistere alle offerte relative a Neotec 2 Excursion di Shoei e C4 Pro Fragment Red di Schuberth.

In particolare, Neotec 2 Excursion è un modello con omologazioni P/J e ECE 22.05, che consente di viaggiare in sicurezza sia nella configurazione integrale che jet. È realizzato con materiali estremamente resistenti, come il composto di fibre organiche AIM e l’acciaio inox. Dispone della nuova visiera CNS-3 con sistema anti-appannamento Pinlock e del Vortex Generator sulla mentoniera, che riduce il rumore ed evita la presa d’aria all’interno della calotta.

È un Black Friday quello di MG MotoStore che accontenta anche i biker interessati ai caschi integrali, grazie ad offerte che rendono l’alta qualità accessibile a tutti. Un esempio? Il casco X-803 RS Ultra Carbon di X-Lite. È la nuova versione dell’integrale da racing del marchio. Combina eccellenti caratteristiche tecniche, come peso contenuto, sistema di ventilazione RAF e meccanismo visiera con dispositivo Double Action, con l’allestimento da pista RS (Racetrack Setup).