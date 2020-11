Busto città’ delle tenebre...

Caro direttore

nonostante sia passato Halloween e stia arrivando il Natale con tutte le luminarie scintillanti in centro, Busto rimane una città con una illuminazione pubblica obsoleta e fatiscente in alcuni punti, dando un immagine di degrado incuria e soprattutto poca sicurezza.

In principio pensavo fosse un problema delle periferie abitando nel quartiere Santi Apostoli al confine con Olgiate e in strade minori, sono più di 10 anni che chiedo venga installato un punto luce in più a seguito di spostamenti e coperture di altri edifici che sono stati realizzati senza oneri di urbanizzazione! Questo problema si presenta su arterie principali come Via Cassano e niente meno che sullo svincolo dei 5 ponti, su corso Sempione e piazzale Volontari Libertà (stazione FS) regalando così un bel biglietto da visita.

Luci spente, mancanti del tutto o poco efficienti e ciliegina sulla torta dove sono stati installati punti luce nuovi a led (via Fagnano ad esempio) sono coperti dai rami e nella bella stagione da una folta chioma degli alberi. Mi auguro che questa spina nel fianco di Busto, come molte altre, possa risolversi in tempi accettabili ma nutro molti dubbi dopo di 10 anni di segnalazioni, lettere e pec.

Christian