Cade dal rimorchio, operaio soccorso a Busto Arsizio

Infortunio questa mattina a Busto Arsizio.

Un operaio di 53 anni, al lavoro in un’azienda di via Dogana, è caduto da un rimorchio, da un altezza di circa un metro e mezzo. Nell’incidente, avvenuto poco dopo le 7, l’uomo ha riportato la frattura di un braccio. È stato soccorso in codice giallo e trasportato all’Ospedale di Busto Arsizio. Sul posto i soccorritori con ambulanza e automedica e la polizia.