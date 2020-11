Castellanza, le date degli open day online dell’Isis Facchinetti

L’emergenza sanitaria non ferma il consueto momento di incontro con gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie.

Gli aspiranti futuri alunni che desiderano conoscere da vicino l’Isis Cipriano Facchinetti di Castellanza potranno infatti partecipare alle giornate di open day virtuale che si terranno dal 30 novembre al 4 dicembre 2020.

Per partecipare ai Webinar in cui docenti e studenti illustreranno i percorsi dell’Istituto è possibile compilare il form dedicato all’indirizzo di vostro interesse.

GLI INDIRIZZI

Manutenzione e assistenza tecnica è la scelta pratica

Il corso professionale di 5 anni è perfetto per i ragazzi affascinati dalla tecnologia in ambito elettrico, elettronico e meccanico, adatto a chi è portato al montaggio e smontaggio di dispositivi meccanici ed elettrici e alla loro messa in opera.

IeFP è praticità e soluzione

Nei 3 anni di studio, i ragazzi appassionati del mondo dei motori si avvicineranno alla meccanica diventando Operatori alla riparazione dei veicoli a motore. Inoltre potranno specializzarsi come tecnici con un anno in più.

Sistema moda è design del tessile italiano

Nei 5 anni del “Sistema moda” i ragazzi contribuiscono all’ideazione e progettazione di filati, tessuti e accessori. imparano ad organizzare, gestire e controllare la qualità di materie prime, prodotti finiti, e sviluppare Idee-creative, nel settore tessile, abbigliamento e moda.

Con Chimica il futuro è adesso

Nei 5 anni i ragazzi imparano a controllare impianti chimici, biotecnologici e laboratori di analisi. Chimica è il percorso giusto per avvicinarsi al mondo della produzione in ambito chimico, biologico, farmaceutico.

Informatica è collegare il mondo

Nei 5 anni i ragazzi potranno diventare analisti programmatori, saranno in grado sviluppare siti web ed applicazioni in ambito 3.0.

Informatica permette inoltre di ottenere le certificazioni Cisco Systems.

Meccatronica è disegnare la meccanica e l’energia

Nei 5 anni l’Istituto formerà tecnici in grado di progettare, costruire e collaudare sistemi meccanici. Meccatronica è l’ideale per chi vuole capire cosa c’è dietro l’innovazione di un sistema meccatronico, che fa interagire le tecnologie meccaniche con quelle elettroniche.

Elettronica è contribuire all’innovazione

Ideale per gli amanti della robotica, automazione industriale e dei sistemi elettronici. Nei 5 anni di studio i ragazzi svilupperanno competenze in ambito elettronico diventando protagonisti del progresso scientifico.

CAT è l’abitare sostenibile di domani

Al CAT nei 5 anni di studio la scuola formerà tecnici in grado di selezionare materiali per la costruzione e fare rilevazioni sul territorio applicando metodologie di progettazione di opere edili.

Il CAT inoltre offre un corso di coordinatore della sicurezza in fase di progetto e realizzazione.

CONTATTI

ISIS Facchinetti

Via Azimonti C. I., 5, 21053 Castellanza (VA)

0331 635718

Sito | Pagina Facebook