Celebrazione “ristretta” anche a Golasecca per il IV novembre

Giornata di celebrazioni anche a Golasecca dove, nel rispetto dell’ultimo Dpcm, questa domenica, 8 novembre, l’amministrazione comunale ha preso parte alle ricorrenze del IV novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Al cimitero della cittadina sul Ticino, i consiglieri comunali Umberto Pinetti e Antonio Zaccaria, insieme a una delegazione degli Alpini, hanno reso omaggio con la posa di corone in memoria di tutte le persone scomparse durante le guerre.

«Anche in queste giornate difficili – scrive l’amministrazione comunale attraverso le proprie pagine ufficiali -, eleviamo in questo giorno il nostro pensiero a quanti combatterono e si immolarono per l’indipendenza e per la libertà, ai caduti della resistenza, a tutti i nostri fratelli che sacrificarono la vita per tali altissimi ideali di fratellanza e Unità Nazionale. Da loro traiamo auspici per il futuro, nella fierezza di esserne eredi, nella consapevolezza degli ardui impegni che ci attendono».