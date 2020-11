Chiudono le biblioteche: “Oggi venite a fare scorta di libri”

“Ebbene sì: tornate ad avere i libri in ostaggio”, con questo messaggio il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini annuncia la chiusura delle sue biblioteche. Dopo il primo lockdown il prestito dei libri era già molto cambiato: non si poteva più accedere liberamente nelle sale delle biblioteche, i libri riconsegnati venivano posti dentro uno scatolone e lasciati lì per tre giorni e veniva consigliata la prenotazione on line.

Ora si richiude tutto.

“Con il nuovo DPCM del 3 novembre 2020, purtroppo saremo chiusi al pubblico dal 6 novembre al 3 dicembre – si legge in un post sulla pagina facebook della “Valli dei Mulini“.

Da venerdì i prestiti saranno rinnovati in automatico e sarà bloccata la prenotazione da casa per evitare settimane di attesa di libri in prenotazione.

Oggi per molte biblioteche l’orario di apertura resta invariato. Vi invitiamo quindi, laddove possibile, a venire in biblioteca per ritirare i libri prenotati o sceglierne di nuovi che vi faranno compagnia in queste prossime settimane”.

E per concludere una bella frase di Daniel Pennac, che rincuora: “Usiamo questo tempo perché il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere”