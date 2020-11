A Cuvio due morti e 37 contagiati

«Vi comunico di essere stato informato dalle Autorità Sanitarie, attraverso l’apposito portale, della presenza ad oggi nel nostro territorio di 37 casi di positività al Coronavirus. Vi comunico altresì che dell’ondata autunnale dei contagi otto persone risultano guarite, mentre i decessi sono stati due».

Lo scrive Luciano Maggi, vicesindaco di Cuvio in una nota diramata alla popolazione per aggiornare circa l’evoluzione della seconda ondata di coronavirus.

«Nell’esprimere a tutti i cittadini interessati la solidarietà mia personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, invito a rispettare le disposizioni sanitarie di ATS riguardanti il periodo di isolamento e di quarantena. Ricordo inoltre a tutti il rispetto scrupoloso delle norme di protezione individuale, che proteggono anche i nostri congiunti e tutte le persone che ci circondano:

• utilizzo della mascherina sia al chiuso che all’aperto;

• mantenere il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone;

• pulire adeguatamente le mani con adeguati disinfettanti facilmente reperibili

sul mercato;

• sanificare periodicamente le superfici con le quali possiamo entrate in

contatto quotidianamente.

Raccomando a tutti i cittadini il puntuale rispetto delle indicazioni contenute nel DPCM 3.11.2020.

Invio gli auguri di una pronta e completa guarigione a tutti i concittadini che oggi si trovano ad affrontare questa difficile prova», conclude Maggi, che supplisce all’assenza del sindaco Enzo Benedusi, anche lui risultato positivo al virus.