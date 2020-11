Dal Ma*GA alla scuola: l’arte di Munari arriva in classe

Le attività didattiche del museo MA*GA entrano nelle scuole grazie ad un nuovo progetto e alla tecnologia.

A sperimentarlo per primi sono le classi terze della scuola primaria Giuseppe Mazzini di Gallarate hanno svolto insieme al personale didattico del Museo un laboratorio in streaming sulla LIM, raccontato sulla pagina Fb del Ma*GA.

Ad una prima parte di visita virtuale alle opere di Bruno Munari, inserite nella mostra “La fantasia è un posto dove ci piove dentro” allestita in Museo è seguito un laboratorio in live dedicato alla forma e alla composizione di moduli ritagliati nella carta.

I bambini hanno partecipato entusiasti!

Per aderire o avere maggiori informazioni scrivere a didattica@museomaga.it.