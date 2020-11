Ragazzi al MA*GA per imparare a raccontarsi con l’arte

Identità e creatività al centro del nuovo progetto Contatti che prende il via oggi, venerdì 20 novembre per 25 classi delle scuole secondarie di primo grado in vista della Settimana dell’intercultura.

A lanciare l’iniziativa è il MA*GA, il museo d’arte contemporanea di Gallarate che oggi terrà il primo incontro con i docenti dei cinque Istituti comprensivi cittadini aderenti alla rete “Scuola aperta al mondo” (De Amics, Ponti, Gerolamo, Cardano e Dante).

In questo particolare anno il MA*GA propone un’attività online che, attraverso la didattica a distanza, ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti e le loro famiglie all’idea che l’azione creativa possa incrementare le proprie capacità espressive ed essere un modo alternativo di raccontare se stessi.

“CONTATTI – Definire la propria identità in una nuova dimensione sociale” è infatti il titolo completo del progetto che vedrà protagonisti circa 500 studenti delle medie gallaratesi, tra gli 11 e i 13 anni.

Nonostante le innumerevoli difficoltà di questo periodo storico, le scuole non hanno rinunciato a dare uno spazio di visibilità, oggi ancora più urgente e necessario, a temi quali l’intercultura e l’inclusione, attualmente contestualizzati in una realtà caratterizzata da nuove problematiche legate alla situazione sanitaria in corso e dall’esigenza di distanziamento sociale.

Il tema che il percorso intende affrontare è quello dell’identità, questione che nei ragazzi in preadolescenza è centrale e il cui processo di definizione appare fortemente influenzato dal momento che stiamo attraversando.

Il progetto sarà reso visibile online durante la settimana dell’intercultura dal 22 al 27 febbraio 2021.

