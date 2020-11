Dalla Regione fondi per gli impianti sciiistici penalizzati dall’emergenza Covid

Ammonta a 1,4 milioni di euro il contributo regionale stanziato dall’assessorato allo Sport e Giovani di Regione Lombardia per il bando “Innevamento” che si pone anche come strumento di sostegno per le attività risultate penalizzate dalle restrizioni provocate dalla diffusione del coronavirus.

Il contributo è destinato ai gestori di piste da sci e di impianti di risalita che operano nei comprensori sciistici lombardi delle diverse discipline di sci alpino e sci di fondo.

La misura regionale contribuisce annualmente a ristorare circa il 20% delle spese complessive sostenute dagli impiantisti, per un totale di 34 beneficiari. I contributi a fondo perduto sono utilizzabili per la copertura dei costi di esercizio.

Il bando comprende il ristoro agli impiantisti per il consumo di energia elettrica, carburante relativo ai mezzi che si occupano della sistemazione e battitura delle piste, oltre all’approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata.

«Stiamo lavorando per il futuro e soprattutto per quando potremo tornare a fare sport in tutta sicurezza: il comparto neve regionale va salvaguardato – ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia – Il mondo della neve è uno dei settori chiave della nostra economia, importante volano per tutto il mondo sportivo invernale. Stiamo lavorando per le linee guida condivise con tutte le regioni dell’arco alpino, da poter seguire immediatamente quando si potrà tornare a sciare. Vogliamo infatti arrivare pronti alla riapertura perché sappiamo che le montagne lombarde sono il miglior biglietto da visita del nostro territorio».

Ecco la suddivisione dei fondi per provincia:

Provincia di Bergamo – Ne beneficeranno 11 gestori per un totale di 206.027 euro

1 – Cooperativa Paradiso – Schilpario – 2.620 euro

2 – Gestione Impianti Turistici Selvino – Selvino – 4.820 euro

3 – Irta – Castione Della Presolana – 43.979 euro

4 – Iris – Gromo – 34.745 euro

5 – Monte Torcola – Piazzatorre – 14.189 euro

6 – Neve Srl – Castione Della Presolana – 19.775 euro

7 – Nuova Lizzola – Valbondione – 24.745 euro

8 – Rsi S.R.L. (Ex Sirpa) – Colere – 43.979 euro

9 – Sci Club 13 Clusone – Clusone – 3.038 euro

10 – Sci Club Valserina – Oltre Il Colle – 6.582 euro

11 – Ski Moving – Schilpario – 7.555 euro

Provincia di Brescia – Coinvolti 8 gestori per un totale di 396.291 euro

1 – Baradello 2000 – Corteno Golgi – 56.076 euro

2 – Carosello Tonale – Passo Del Tonale – 58.639 euro

3 – Dnf Sport (ex Val Palot) – Pisogne – 17.702 euro

4 – Funivia Boario Terme – Borno – 43.979 euro

5 – Maniva Ski – Gardone Val Trompia – 43.979 euro

6 – Montecampione – Pian Camuno – 58.639 euro

7 – Società Impianti Turistici Sit – Ponte Di Legno – 73.298 euro

8 – S.In.Val. – Ponte Di Legno – 43.979 euro

Provincia di Lecco – Ne beneficerà 1 gestore per un totale di 58.693 euro

1 – Imprese Turistiche Barziesi I.T.B. – Barzio (Valtorta – Bg) – 58.639 euro

Provincia di Sondrio – Interessati 24 gestori per un totale di 739.043 euro

1 – Alpe Teglio – Teglio – 8.104 euro

2 – Alpe Vago – Aprica – 7.898 euro

3 – Carosello 3000 – Livigno – 58.639 euro

4 – Funivia Al Bernina – Chiesa Valmalenco – 58.639 euro

5 – F.lli Antognoli – Livigno 3.459 euro

6 – Fed – Livigno – 12.689 euro

7 – Funivie del Pescegallo Fu.Pes. – Gerola Alta – 17.623 euro

8 – Immobiliare Lino’s – Livigno – 17.367 euro

9 – Livigno srl – Livigno – 17.613 euro

10 – Livinski – Livigno – 2.883 euro

11 – Manzin Di Cusini Giuseppe – Livigno – 4.732 euro

12 – Mini Lift – Livigno – 3.888 euro

13 – Mottolino – Livigno – 73.298 euro

14 – S. Caterina Impianti – Valfurva – 58.639 euro

15 – Società Impianti Bormio S.I.B. – Bormio – 73.298 euro

16 – Siba – Aprica – 35.710 euro

17 – Sifa – Aprica – 4.330 euro

18 – Sita – Aprica – 48.882 euro

19 – Società Impianti Valdidentro S.I.Val. – Valdidentro – 43.979 euro

20 – Silver – Livigno – 33.933 euro

21 – Sitas – Livigno – 43.979 euro

22 – Ski Area San Rocco – Livigno – 8.531 euro

23 – Ski Area Valchiavenna – Madesimo – 73.298 euro

24 – Telecabina Cassana – Livigno – 27.632 euro. (LNews)