“Economia circolare: sogno o realtà del fare impresa?“: una domanda che è lecito porsi soprattutto di fronte ai grandi e inevitabili cambiamenti in atto a livello internazionale. Se ne parlerà mercoledì 18 novembre alle 12 in occasione del nuovo incontro organizzato da Confartigianato Artser in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube. Interverranno Mauro Colombo, direttore generale di Confartigianato Varese; Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia e Marco Zanini, della piattaforma digitale Re-sign.

Restano trent’anni per arrivare alla decarbonizzazione, l’agenda per uno sviluppo sostenibile porta la data del 2030 e lo strumento per la ripresa battezzato Next Generation EU punta sul sostegno di progetti ecosostenibili. Diventa quindi urgente creare un’alleanza efficace tra ecologia ed economia, tra tutela dell’ambiente e necessità di sostenere lo sviluppo del sistema economico. Allo stesso tempo è fondamentale generare processi di economia circolare così da favorire in parallelo la ricerca di nuovi processi e materiali.

Per affrontare questo percorso le aziende dovranno modificare il proprio know how e individuare modelli di business alternativi “accettati dal mercato”. Infatti non saranno solo le politiche pubbliche a premere sulle imprese ma anche gli stessi acquirenti (che si tratti dei consumatori o di altre aziende), sempre più sensibili alle politiche di sostenibilità.

Il progetto “Item – Economia e gestione”

Il progetto “Item – Economia e gestione” nasce nel settembre 2020 come eredità dei “Dialoghi in diretta” inaugurati da Confartigianato Varese nell’aprile 2020 come risposta al distanziamento imposto dal primo lockdown. Parlare alle imprese attraverso tematiche e ospiti trasversali significa proporre idee, soluzioni e paradigmi innovativi e pragmatici, con l’intento di attraversare il periodo con un approccio nuovo e vincente. Punto di forza di Item è aver inaugurato un nuovo modo per declinare le relazioni con le imprese, per non abbandonare il mondo dell’imprenditorialità nel mare mosso e, soprattutto, per coltivare una prossimità che il distanziamento fisico non riesce più a garantire. Approfondire il linguaggio digitale aiuta gli stessi imprenditori a rafforzare un analogo approccio nei confronti dei propri clienti e del proprio mercato. Guardare avanti, guardare oltre: Item alterna argomenti fortemente tecnici con temi di respiro più istituzionale, cercando di rendere sinergici gli interventi e gli ospiti.