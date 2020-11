Elezioni provinciali, i Civici e Democratici presentano i nomi della lista

La Provincia deve avere un ruolo centrale nel coordinamento dei comuni e nel sostegno delle loro politiche. Deve essere una una istituzione capace di intervenire in situazioni di emergenza, ma con una visione chiara per il futuro. «Deve tornare ad essere la “Casa dei Comuni”». È questa la visione dei candidati della lista “Civici e Democratici” che si sono presentati ufficialmente durante una conferenza stampa online nel pomeriggio di oggi.

Nonostante le elezioni siano state rimandate, i candidati della lista di centrosinistra hanno voluto ufficializzare i loro nomi: «Amministratori capaci, con una importante presenza e conoscenza del territorio. Sarà in competizione con una lista civica con cui dopo il voto, lo dichiariamo sin d’ora, inizierà una leale collaborazione in Consiglio Provinciale. Una scelta, in linea con quanto attuato nelle recenti elezioni amministrative, che ci aiuterà a meglio rappresentare le istanze di rinnovamento arrivate dai cittadini», ha sottolineato Giovanni Corbo, segretario provinciale del PD.

«Vogliamo avere uno sguardo ampio fin da subito. La Provincia dovrà diventare protagonista di una nuova fase, quella cioè della gestione della ricostruzione dalla crisi economica e sociale che questa pandemia sta portando e porterà anche in un territorio attivo e ricco come era il nostro prima del virus». Intercettare le risorse del Recovery Fund ad esempio, realizzando tavoli di coordinamento territoriale, aiutare concretamente i comuni: «Oggi la Provincia ha valori che restano inespressi. Anche durante questa prima emergenza credo che avrebbe potuto fare molto di più».

Una linea condivisa dai candidati che durante l’appuntamento virtuale su Zoom hanno preso parola presentandosi uno per uno. «In questi anni è mancato il senso del ruolo della Provincia, ci auguriamo di poterlo riprendere», ha sottolineato Carmelo Lauricella, consigliere comunale di Gallarate.

Trasporti, scuola, lavoro, sicurezza, sociale, ma anche risorse per l’ambiente tra le tematiche sottolineate. «Un altro tema importante, nell’agenda della nuova Provincia dei prossimi mesi e anni, saranno i fondi (più di 200 miliardi) che dall’Europa arriveranno nella seconda metà del 2021 per la ripartenza economica e sociale dell’Italia. Fino ad oggi la nostra Provincia non è stata al centro del lavoro che invece in altri territori o in alcuni Comuni si sta già facendo per indirizzare le richieste da fare al Governo e alla Regione nell’utilizzo della parte di quelle risorse per il rilancio dell’economia e delle famiglie in Provincia di Varese. Ecco, noi faremo di questo lavoro uno degli impegni più concreti dei prossimi anni in Provincia e lo faremo insieme alle categorie economiche e sociali e non dal Palazzo. Esattamente come i nostri Sindaci sono abituati a fare nei loro Comuni. Già nei prossimi mesi prima del voto ci impegneremo a definire con i territori una prima parte di proposte per non arrivare in primavera troppo tardi rispetto ai tempi dell’Europa», sottolineano. E inoltre spiegato: «Un altro tema fondamentale è la questione sociale. I Comuni non possono rimanere da soli dinanzi all’aumento delle richieste da parte di persone e famiglie in difficoltà».

Per concludere, sollecitato dalle domande dei giornalisti, Corno spiega: «Nel caso di elezioni per noi non è problema lavorare con Antonelli, lo spirito di collaborazione è alla base dei nostri principi». A chi chiede della Riforma Delrio invece, risponde: «Rivisitare quella riforma è arduo, ma è importante valorizzare le competenze che ci sono già».

Ecco i nomi dei candidati:

Stefano Bellaria, sindaco di Somma Lombardo

Paola Sabrina Bevilacqua, consigliere comunale di Laveno Mombello

Cristiano Citterio, sindaco di Vedano Olona

Maria Cecilia Carangi, consigliere comunale di Malnate

Marco Giudici, sindaco di Caronno Pertusella

Elena Castiglioni, consigliere comunale di Carnago

Vittorio Landoni, sindaco di Gorla Minore

Paola De Alberti, assessore di Besnate

Carmelo Lauricella, consigliere comunale di Gallarate

Maria Luisa Savoldi, consigliere comunale di Cocquio Trevisago

Emilio Magni, sindaco di Cazzago Brabbia

Stefania Zanasca, consigliere comunale di Lonate Ceppino

Fabio Passera, sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca

Floriana Tollini, consigliere comunale di Sesto Calende

Francesco Spatola, consigliere comunale di Varese

Roberto Zocchi, consigliere comunale di Gavirate