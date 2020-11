Elmec Solar porta l’energia della natura a Orticolario “The origin”

La natura come ispirazione è il principio “originario” che anche quest’anno anima la collaborazione fra Orticolario ed Elmec Solar. Il connubio fra l’evento dedicato a chi vive la natura come stile di vita e l’azienda varesina, in prima linea nel settore delle rinnovabili, prosegue anche in questo 2020, momento storico ricco di significati.

Nell’anno della pandemia, Orticolario viene proposto al pubblico in un’edizione speciale “sicura” capace di superare le aspettative dell’evento fisico attraverso il lancio di Orticolario “The Origin”: una piattaforma digitale gratuita, attiva fino alla prossima edizione di Orticolario, che si terrà dall’1 al 3 ottobre 2021 a Villa Erba sul Lago di Como.

Questa declinazione digitale della manifestazione ha permesso di coniugare natura, bellezza e multimedialità senza perdere di vista l’attenzione verso la salute del nostro pianeta. Con la partnership con Elmec Solar, appartenente al polo tecnologico del gruppo industriale di Brunello, Orticolario torna a gettare una luce sull’energia della natura nella prospettiva di un futuro sostenibile.

Nel viaggio virtuale attraverso la piattaforma di Orticolario “The Origin”, Elmec Solar è presente come punto di interesse interattivo ed è stata anche associata come sponsor al video del paesaggista-walkscaper Vittorio Peretto, uno dei protagonisti coinvolti in questa edizione. L’azienda di Brunello porterà all’attenzione del pubblico il ruolo strategico che le energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, hanno per il nostro futuro.

«Le conseguenze dell’emergenza climatica sono sotto gli occhi di tutti. – spiega Alessandro Villa, ad di Elmec Solar – e se non prendiamo provvedimenti urgenti, aumenterà ancora nei prossimi cinquant’anni. Per ridurre le emissioni dannose è indispensabile cambiare il modo di produrre e consumare energia puntando sempre di più sulle rinnovabili pulite e sull’evitare sprechi di energia. C’è ancora molto da fare per ridurre le emissioni di gas serra e tutti dobbiamo impegnarci per raggiungere gli obbiettivi del cambiamento. La sinergia fra Orticolario e Elmec Solar mette al centro proprio la salvaguardia del mondo, della natura che ci ospita e che lasceremo in eredità alle generazioni future».

«Amare la natura significa, innanzitutto, rispettarla – aggiunge Moritz Mantero, presidente della manifestazione – . A Orticolario abbiamo sempre enfatizzato questo concetto specialmente nell’attività ludico-didattica che svolgiamo nei laboratori per i bambini. Le piante sono le migliori depuratrici dell’aria e la loro manutenzione non costa molto: teniamole in casa, piantiamole nelle città e favoriamo il ricambio dell’aria che respiriamo. Recuperare l’energia che la natura mette a disposizione non è utile solo a chi la utilizza, il vantaggio per l’ambiente è inconfutabile».