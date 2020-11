Formula 1, spaventoso incidente al primo giro del GP del Bahrain

Spaventoso incidente al primo giro del Gran Premio del Bahrain di Formula 1. Il francese Romain Grosjean della Haas è andato a sbattere violentemente contro le barriere, la sua vettura si è spaccata in due e ha preso fuoco. Il pilota francese è riuscito a liberarsi della scocca prima di essere avvolto dalle fiamme. Ad uscire dall’auto, incredibilmente illeso, è stato aiutato da un altro pilota. Una volta in salvo è stato preso in consegna dai sanitari e trasportato immediatamente in ospedale per accertamenti, ma non è in pericolo di vita.