Grossa perdita d’acqua, problemi nel centro a Malnate

Una grossa perdita d’acqua in via Conconi sta creando problemi al centro di Malnate. In via Conconi, a pochi metri dal Municipio, in prossimità dell’attraversamento pedonale, per un guasto parte della strada è stata allagata.

La polizia locale è al lavoro assieme ai tecnici per riuscire a risolvere il problema al più presto, ma al momento la carreggiata – particolarmente trafficata anche da mezzi pubblici – è stata ridotta.

Nelle prossime ore, per risolvere il guasto, potrebbe rendersi necessaria anche la chiusura dell’acqua nelle zone adiacenti.

La comunicazione dal Comune:

Si avvisa la cittadinanza che a causa di una perdita d’acqua in via Conconi in prossimità dell’attraversamento pedonale, si tende necessario la riduzione della carreggiata.

Si potrebbe rendere necessaria anche la CHIUSURA dell’ACQUA nelle zone adiacenti la via interessata.

Prestare molta attenzione !