La “cura” per la mente? Si trova in biblioteca

“La biblioteca di Gazzada Schianno si espone, senza esporti al rischio”, è questo lo slogan ideato dai responsabili del punto lettura ospitato nella scuola del paese.

«Abbiamo allestito nell’atrio di entrata della Biblioteca una esposizione di libri nell’intento di garantire ai nostri lettori il piacere di lasciarsi incuriosire dalle nostre numerose nuove proposte messe in vetrina. Sono infatti arrivati tutti i volumi acquistati grazie al finanziamento del MiBACT – spiega Claudio Tosetto, consigliere con delega alla biblioteca – . Ai lettori adulti offriamo un’ampia scelta tra titoli memorabili ricevuti in dono e novità di vario genere: narrativa, saggi e manuali, graphic.

La vetrina dedicata ai bambini, secondo una proposta condivisa con le insegnanti di lettere dell’Istituto Comprensivo, è rappresentativa delle novità e delle richieste del periodo.

Per la stagione autunnale mettiamo a disposizione una selezione di albi illustrati su questi temi: il bosco, lo stare in casa, immaginazione e creatività, viaggi reali e fantastici, rapporti in famiglia e tra amici».

A dare il via a questo progetto una poesia di Gianni Rodari: in occasione del centenario dalla sua nascita i suoi testi accompagneranno le proposte della Biblioteca rivolte agli alunni e alle loro famiglie: «Ci auguriamo che le sue parole continuino ad agire su noi “come un sasso nello stagno” -dice ancora Tosetto – . Invitiamo le famiglie dei più piccoli a fare scorte di libri per lasciarsi travolgere dalle emozioni suscitate da un bell’albo illustrato o avere idee su come improvvisarsi costruttori di giochi e cuochi provetti.

Infine perché non condividere con noi una o più fotografie che realizzerete in questo stranissimo inverno che dovremo in parte trascorrere in casa ? Sapremo farne buon uso e condividerle nei modi più opportuni».

La biblioteca di Gazzada Schianno manterrà per ora l’apertura al pubblico secondo gli orari consueti, ma fino a data da destinarsi viene modificata la procedura di accesso che potrà essere esclusivamente individuale secondo un preciso percorso e altrettanto precise limitazioni.

Vengono inoltre mantenuto il servizio di consegna a domicilio per anziani o persone impossibilitate a muoversi dalla propria abitazione, ad esempio in quarantena sanitaria o in isolamento fiduciario.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la bibliotecaria ai seguenti recapiti:

E-mail: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it

Telefono: 0332 464237