La Lega contro la mancata chiusura della Campania, Bianchi: “La Regione non ha fornito i dati, inaccettabile”

“In tanti si sono chiesti come mai la Campania, dopo annunci di ospedali al collasso e rivolte in strada, non è stata inserita dal Governo in zona rossa. Ebbene sembra che la Campania non sia in zona rossa come la Lombardia per il semplice motivo che non è stata in grado di fornire i dati necessari e, in barba al criterio oggettivo paventato dal Premier, anziché mettere la regione in una zona più prudenziale, la considerano più virtuosa per ragioni pressoché politiche più che di oggettività sanitaria”.

A dirlo è il deputato leghista Matteo Bianchi sulla base di un documento dell’Istituto Superiore di sanità che rimarca come il ritardo di notifica dei dati campani rende non pienamente affidabile il trend di casi registrato dal report di aggiornamento epidemiologico.

“Questo è inaccettabile, poco serio e continueremo a denunciarlo come sta avvenendo oggi in aula a Montecitorio, dove PD e 5 Stelle si stanno arroccando a difesa di ciò che non è oggettivo ma lacunoso”, dichiara in una nota il deputato leghista di Morazzone Matteo Bianchi