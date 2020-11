La Playstation 5 esce oggi e va già a ruba online

Chi la sta già aspettando sa bene che i preordini sono già andati esauriti da settimane: ma per la Playstation 5, in uscita oggi, 19 novembre 2020, migliaia di appassionati rimasti esclusi da questa prima lista di attesa sperano in una quantità di pezzi che diversi siti di ecommerce di informatica hanno promesso di mettere a disposizione per il giorno di uscita.

Risultato: già a mezzanotte i principali store italiani non riuscivano a gestire il sovraccarico sui server: è successo su Mediaword (sul quale la coda è lunghissima – 75mila utenti alle 11 di mattina – anche per la concomitanza della settimana del blackfriday), su Unieuro, su Euronics e GameStop.

Nei negozi fisici la vendita non sarà possibile, per evitare dei più che probabili assembramenti incontrollati ma l’acquisto online è più che difficile e per gli appassionati si prefigura un vero e proprio “click day”.