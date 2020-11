L’ospedale di Varese aumenta i posti di terapia intensiva per l’attività chirurgica in emergenza

Hanno lavorato senza interruzione per non farsi trovare impreparati. Anche tredici ore per sistemare e spostare pazienti e far spazio a nuovi letti “covid+”.

Grande lavoro del personale della Sette Laghi che ha compiuto un altro grande sforzo organizzativo.

È così stata aperta la nuova terapia intensiva destinata ai pazienti positivi: sono stati occupati i primi 10 posti letto dei 18 allestiti nel blocco operatorio dell’Ospedale di Circolo in aggiunta a quelli già attivi. Non si tratta però di 10 pazienti covid in più rispetto ai 40 già ricoverati nelle terapie intensive del primo piano, ma di una parte di questi.

Grazie a questo spostamento, se da un lato si mantiene un margine di posti letto di terapia intensiva da destinare ai pazienti covid pari a 8, dall’altra si stanno recuperando altri 4 posti letto di rianimazione da destinare alle altre patologie, potenziando la capacità dell’Ospedale di Circolo di ricoverare e operare pazienti no covid. Il riferimento è principalmente all’ambito chirurgico, tenuto conto che l’attività ambulatoriale è attualmente erogata ad un livello pari a circo l’80% di quella offerta a regime.

Sul fronte degli interventi chirurgici, invece, dal 26 ottobre scorso l’ASST ha sospeso la chirurgia elettiva, garantendo gli interventi in urgenza ed emergenza e quelli non procrastinabili.

«Una sfida altrettanto ardua ma importantissima – tiene a sottolineare il DG Gianni Bonelli – è quella di tornare il prima possibile e il più possibile ad offrire una risposta completa a tutte le altre esigenze di salute. Ma non basta, è prioritario per noi ridurre la durata di questa sospensione e nel frattempo ampliare il più possibile l’attività chirurgica erogabile pur in questo contesto di emergenza senza precedenti».