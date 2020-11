A Maccagno è pronto il nuovo campo da calcio

I lavori sono cominciati la scorsa primavera dopo il via libera per il finanziamento ed oggi il nuovo campo da calcio di Maccagno con Pino e Veddasca è pronto (nella foto).

L’“Arena Wilmer“ ha oggi un nuovo fondo su cui disputare gare e che consentirà anche l’allenamento per gli sportivi che praticano atletica leggera.

«Un piacere per chi ci giocherà sopra, sicuramente. Ma anche un piacere per gli occhi di tutti i passanti, sia visto passeggiando per il paese sia guardandolo salendo verso la Veddasca», commenta il sindaco Fabio Passera.

«Ogni tanto qualcuno ci “accusa” di trascurare Maccagno inferiore ma, come si è visto anche con il post di sabato mattina relativo a Piazzale Aliverti, non è assolutamente così», conclude il primo cittadino.

Il provvedimento per la messa a nuovo del campo sportivo che si trova nei pressi del lido di Maccagno in una zona fra due campeggi e non distante dalle rive del torrente Giona venne votato nel Consiglio comunale del 27 marzo e inserito nel bilancio di previsione.

Si tratta di un mutuo da 500 mila euro a tasso zero della durata di quindici anni erogato dall’Istituto per il Credito Sportivo.

Il campo è adatto ad ospitare partite di squadre di calcio a 11 e veniva utilizzato anche dalle società locali di terza categoria: il manto in sintetico di ultima generazione necessita come unica manutenzione ordinaria una irrigazione, di cui l’impianto è dotato