A Malnate una scalinata arcobaleno per la Giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Un’esplosione di colori ha riempito in questi giorni la scalinata pedonale di via Pola, la strada che collega via Diaz a via Trieste a Malnate a poche centinaia di metri dalla scuole elementare “Battisti”.

La scalinata è stata ripulita dal muschio e dall’erba e colorata in stile arcobaleno. Gli ultimi dettagli sono stati aggiunti questa mattina, venerdì 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Diverse le persone che si sono date da fare: l’assessore Maria Croci, il consigliere comunale Cristina Manfredi, Bruno Innocenti, Mauro Carcano, Martina Caproni e Loredana Ghirardini.

A completamento dell’opera sono state aggiunte due poesie di Gianni Rodari: “La Pelle” e “A un Bambino Pittore”.

«É una scala – spiegano – che vuole sottolineare l’inclusione e la bellezza di un mondo colorato. La scala ê percorsa ogni mattina da numerosi bambini che vanno a scuola».