Miko, l’alpino ex dirigente che si prende cura del paese

«Oggi manutenzione verso la Chiesa del Carmine. Ma in questi scenari paradisiaci si lavora senza fatica» (foto sotto).

Ogni tanto un post sul gruppo “Sei di Agra Se…”, di cui è amministratore.

Ogni tanto qualche foto senza mai essere ritratto perché vuole poca pubblicità: «Non mettere nomi perché siamo un tutt’uno».

Invece i nomi li mettiamo quando servono per rendere omaggio a un lavoro svolto quotidianamente al servizio di una piccola comunità, soprattutto in un momento come questo in cui c’è bisogno di solidarietà e senso di vicinanza.

Maurizio “Miko” Montanari è il custode assieme ad altri volontari degli Alpini, della sua piccola e graziosa Agra in cima ai monti del Luinese che domina la vallata sottostante con panorami mozzafiato.

Un giorno le foglie, l’altro gli alberi caduti e l’altro ancora le piccole sistemazioni dei sentieri apprezzati da camminatori più o meno esperti, ora confinati in casa per il lockdown.

Ma non c’è solo questo, nelle intenzioni di questo signore di 67 anni proveniente dalla capitale lombarda dove svolgeva il ruolo di dirigente d’azienda, oggi in pensione.

«In questo momento seguiamo un vecchio alpino e sua moglie in condizioni di salute critiche: spesa, farmacia, commissioni, legname camino, eccetera…..un impegno che dura tante ore», spiega Miko.

«In primavera abbiamo donato anche con raccolta fondi in paese 5200 euro per l’Ospedale ANA da campo presso ospedale di Bergamo. Tutti i contributi e le oblazioni fanno questa fine, perché quando ci riuniamo per una polenta ed una bicchierata paghiamo di tasca nostra!»