Natale solidale con i “fiocchi” della Fondazione Piatti

Sarà un Natale diverso, come diversi sono i giorni che stiamo vivendo, ma non mancherà l’occasione per regali solidali, come quelli che propone la Fondazione Renato Piatti onlus di Varese.

«Siamo tutti preoccupati per i nostri cari, soprattutto quelli più fragili – spiegano i responsabili della Fondazione – Anche le persone che vivono con una disabilità sono fragili, come fiocchi di neve. Fondazione Piatti ha scelto il Fiocco della Speranza quale simbolo per la Campagna Natale Solidale 2020. Una decorazione da appendere all’albero come emblema di un domani più sereno per tutti».

Per trovare il Fiocco della Speranza e altre proposte solidali, basterà visitare lo shop online della Fondazione

«Per essere accanto alle tante persone fragili di cui Fondazione Piatti si prende cura, è possibile fare un regalo dal doppio valore: oltre al dono ai propri familiari, amici o colleghi, si contribuirà a sostenere le attività a favore di tante persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo».

Le proposte di quest’anno variano dai grandi classici della tradizione come il panettone artigianale e il panettone cioccolone di Freddozzo di Oleggio al Parmigiano Reggiano DOP stagionato 24 mesi del Caseificio Sociale Soragna (PR).

Si possono scegliere anche prodotti a km0 come la Scatola Prodotti del Territorio dell’Azienda Agricola La Motta con una selezione di formaggi (toma di vacca, formaggella del luinese e toma speziata) accompagnata dagli snack Legù e salamino rustico classico oppure i bis di vasetti di confetture Bio, di sali aromatizzati o di miele della Cooperativa Orti di Bregazzana – Homo Faber.

Per gli amanti di buon vino e liquori si può scegliere tra una selezione di ERBALUNA – Cantina biologica e Agriturismo di La Morra: Barolo Chinato, Langhe Nebbiolo e Barolo del 2015 oppure l’accoppiata di liquore al lampone e allo zenzero di Freddozzo di Oleggio.

Novità del Natale 2020 sono: la confezione Dolce Natale composta da un panettone ai lamponi, mousse di riso e fichi ricoperti di cioccolato del Freddozzo di Oleggio oppure il cofanetto Beauty Natale con crema corpo e spugna di luffa di Montalto BIO.

Diverse opportunità anche per le aziende: oltre ai prodotti enogastronomici, possono regalare a clienti, dipendenti o fornitori anche delle E-card personalizzabili, cartoline digitali per raggiungere i destinatari più lontani oppure i biglietti di auguri con la riproduzione di opere artistiche degli ospiti della Fondazione.

Per ragioni di sicurezza sanitaria quest’anno non è previsto il ritiro presso i Centri di Fondazione Renato Piatti e nemmeno presso la sede di Varese.

È possibile ordinare on line i prodotti solidali fino al 29 novembre 2020 e riceverli direttamente all’indirizzo indicato al momento dell’ordine.