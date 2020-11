Una nuova speciale ambulanza anti-virus per Sos Malnate

Sta per arrivare un nuovo mezzo a disposizione di Sos Malnate, ma non sarà un’ambulanza come le altre.

Si chiama “Delta” e ha la particolarità di avere un sistema a pressione negativa, quindi privo di saturazione e contro la diffusione del virus.

«Quando abbiamo dovuto progettare l’acquisto di una nuova ambulanza – spiegano dalla Onlus Malnatese – abbiamo pensato che non poteva essere come le altre. Questa pandemia ha cambiato anche il nostro modo di lavoro. L’ambulanza sarà dotata infatti di un sistema a “pressione negativa” progettato per avere un vano sanitario ad ambiente privo di saturazione batteriologica e contro la diffusione dei virus. Un’ambulanza anti-infettivi per proteggere i nostri soccorritori e permettergli di operare senza rischi ed in massima sicurezza. Qualche mese fa l’avremmo chiamato “optional”, ora diventa un presidio essenziale».

Per aiutare al pagamento della nuova ambulanza si può donare a questo link.