Parte in quattro comuni della Valcuvia la campagna di lettura dei contatori dell’acqua

Nelle prossime settimane Alfa Srl, gestore unico del servizio idrico integrato in provincia di Varese, darà inizio a una prima campagna di lettura dei contatori nei Comuni di Cuvio (dal lunedì prossimo, 16 novembre), Cuveglio (dal 20 novembre), Brinzio (dal 25 novembre) e

Casalzuigno (dal 26 novembre).

Sono tutti Comuni che la società ha preso in gestione di recente.

Lo scopo di questa prima campagna di lettura è quello di avviare un monitoraggio sui consumi di ciascuna utenza per acquisire il più possibile dati certi che saranno utili all’emissione delle prossime bollette, rendendo così più efficiente e preciso il servizio di fatturazione.

L’azienda coglie l’occasione per mettere in guardia i cittadini dal rischio di furti e truffe che potrebbero essere tentate in occasione delle attività di lettura, che saranno effettuate dalla società MBS, il cui personale dovrà essere sempre munito dell’apposito tesserino di riconoscimento.

Qualora si nutrano dubbi sull’identità degli addetti alla lettura è possibile chiamare il numero verde gratuito del Servizio Clienti di Alfa 800.103.500 per accertarsi che si tratti effettivamente di personale autorizzato.