Pfizer e BioNTech annunciano un vaccino “efficace al 90%”

Il vaccino contro il Coronavirus sperimentato dalla azienda farmaceutica americana Pfizer e della tedesca BioNTech è “efficace al 90%”.

Lo ha annunciato il presidente di Pfizer Albert Bourla, al termine della prima fase di sperimentazione su esseri umani. Il ministro della Salute tedesco ha subito parlato di risultati “incoraggianti”.

Il vaccino è frutto della sperimentazione congiunta fatta dalla Pfizer e dalla biotech tedesca BioNTech, che ha diffuso i dati conclusivi della prima sperimentazione (altri test proseguiranno nelle prossime settimane). Il vaccino deve ora passare dall’autorizzazione delle agenzie internazionali.

La previsione è che il via libera alla messa in commercio possa arrivare, negli Stati Uniti, entro il mese di novembre, nel mezzo della seconda ondata che è diffusa a livello globale. Pfizer e BioNTech prevedono di poter consegnare 50 milioni di dosi nel mondo entro quest’anno e 1,3 miliardi nel 2021 (la logistica della distribuzione non è comunque tema secondario, ne parlavamo qui).

La Pfizer aveva poi già presentato una richiesta all’autorità europea. «Vogliamo agire in modo europeo e non seguendo una linea nazionale», ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino, commentando la notizia della pubblicazione dei dati della BioNtech. «Si deve arrivare a un vaccino volontario». ha anche ribadito Spahn. «Possiamo essere ottimisti» , ha aggiunto il ministro tedesco.