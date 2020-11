Pro Patria, Istituto Clinico San Carlo nuovo main sponsor

Un nuovo, importante, accordo commerciale per la Pro Patria: per i prossimi due anni sulla maglia biancoblu – in qualità di main sponsor – ci sarà il nome dell’Istituto Clinico San Carlo.

I rapporti con il centro medico e chirurgo che ha sede in via Castelfidardo sono iniziati nel 2018; con il passare dei mesi il rapporto si è rafforzato tanto da arrivare all’accordo biennale che dalla prossima gara della Pro – domenica 15 novembre allo “Speroni” contro l’Albinoleffe – sarà stampato sulle maglie biancoblu.

Il comunicato della società:

Aurora Pro Patria 1919 ha il piacere di annunciare che SAN CARLO ISTITUTO CLINICO S.R.L., centro medico e chirurgico che offre risposte alle necessità dei pazienti in moltissime aree mediche, sarà Main Sponsor del Club per la Stagione Sportiva corrente, 2020-2021, e per la Stagione 2021-2022.

L’Istituto Clinico San Carlo è un’organizzazione sanitaria privata che offre risposte efficaci e sicure alle necessità cliniche, funzionali ed estetiche dei propri pazienti, grazie a competenze mediche di eccellenza e tecnologie all’avanguardia. Oggi in San Carlo operano con continuità oltre 90 medici specialisti che si avvalgono di un’organizzazione attenta e disponibile, orientata da sempre ad accogliere i bisogni dei pazienti.

La struttura, in costante rinnovamento, si avvale di una moderna sala operatoria dedicata a interventi di chirurgia polispecialistica mini invasiva, che si effettuano in regime ambulatoriale e di Day Surgery, a ciclo di ricovero diurno.

Il percorso con Pro Patria è iniziato nel 2018 con una “semplice” sponsorizzazione. Con il passare dei mesi il rapporto si è rafforzato, consolidato, fino a diventare un legame indissolubile e, oggi, Pro Patria e Istituto Clinico San Carlo sigillano la loro partnership.

Il logo del nuovo Main Sponsor “San Carlo” sarà visibile al centro delle maglie ufficiali da Gara della Pro Patria.

Il presidente Patrizia Testa desidera ringraziare l’Istituto nella persona della dottoressa Sara Tosi.