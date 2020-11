Rescaldina, l’US Carcor non si allena: «Meglio un calciatore arrabbiato, che un nonno ricoverato»

Il sì agli allenamenti individuali e all’aperto per gli sport di contatto arrivato dal Governo non cambia la decisione dell’U.S. Carcor di Rescaldina: per ora al campo di via Vittorio Veneto di tornare ad allenarsi non se ne parla. Con poche ma incisive parole, affidate nei giorni scorsi ad una lettera inviata alle famiglie dei suoi calciatori, il presidente Maurizio Carminati non ha lasciato spazio a dubbio: «Meglio un genitore o un calciatore arrabbiato, che un nonno ricoverato».

Carminati, che ha toccato da vicino le conseguenze a cui può andare incontro chi contrae il Covid-19, lancia anche un messaggio al ministro Spadafora, che continua «ad invitare il mondo dello sport a non fermarsi, così come il presidente Fontana ha scritto nell’ultima ordinanza regionale»: il messaggio avrebbe avuto «un minimo di validità (forse)» a metà ottobre, «quando la situazione degli ammalati era decisamente diversa».

«Dall’inizio di questa pandemia – aggiunge il presidente dell’U.S. Carcor -, i ritardi delle azioni di contrasto, da parte delle istituzioni, sono stati il prezzo salato che abbiamo pagato in termini economici e di vittime: si aspetta e si aspetta, perché si ha paura delle reazioni della gente, ma così facendo si è sempre in ritardo e gli effetti si amplificano, diventando poi sempre più impattanti ed ingestibili. Per ultimo, non possiamo essere sordi ai continui inviti provenienti dal mondo scientifico, che ci consigliano di evitare di uscire di casa, se non per le cose indispensabili, ovvero la scuola ed il lavoro».