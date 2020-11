Rescaldina, raccolta dei rifiuti nell’occhio del ciclone in via Balbi

Raccolta rifiuti e pulizia stradale ancora nell’occhio del ciclone in via Balbi a Rescaldina. Se nei mesi scorsi dai cittadini erano arrivate lamentele per la pioggia di sanzioni recapitate per l’errata esposizione dei sacchi dell’immondizia rispetto a quanto previsto dal calendario per la raccolta differenziata, ora nel mirino dei residenti c’è la pulizia della strada, soprattutto rispetto alle foglie cadute.

«Venerdì 30 ottobre era prevista la pulizia della strada in via Don Antonio Balbi 55 – ci scrive un nostro lettore -, ma il mezzo che doveva passare è come al solito arrivato fino alla piazzetta dove c’è la curva e se n’è andato. Ho notato che comunque anche sulle strade dove è passato sono rimaste a terra tutte le foglie, in poche parole sono state solo smosse».

Non solo: a provocare più di un malumore tra i residenti c’è anche l’operato degli addetti che provvedono alla raccolta dei rifiuti che «alla velocità della luce prendono la carta il sabato, il martedì i sacchi neri, il mercoledì i sacchi gialli e ogni volta lasciano qualcosa a terra», aggiunge il lettore, lamentando anche l’assenza di controlli sull’esposizione dei rifiuti e la mancata realizzazione dell’isola ecologica che i residenti invocano da tempo.

«In generale nelle ultime due settimane abbiamo avuto qualche problema con lo spazzamento meccanizzato a causa della mancanza di personale della ditta appaltatrice, causato da numerose assenze dovute al coronavirus – spiega il consigliere delegato all’igiene urbana, Daniel Schiesaro -. Abbiamo chiesto al gestore di recuperare nelle prossime settimane tutti gli interventi non effettuati e pertanto pensiamo che la situazione possa tornare alla normalità in breve tempo».

«Per quanto riguarda i controlli – sottolinea inoltre Schiesaro -, vengono effettuati dall’ispettore ambientale e dalla Polizia Locale conformemente al regolamento di igiene urbana e le sanzioni vengono comminate solo quando vengono rilevate non conformità evidenti. In merito invece all’isola ecologica da realizzare nell’area di conferimento dei rifiuti in via Balbi, infine, purtroppo i tempi rispetto alle previsioni si sono allungati a causa della pandemia, che ha comportato una obbligata rivalutazione delle priorità dell’ufficio comunale, ma puntiamo comunque a realizzarla entro la primavera del 2021».