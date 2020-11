Rifiuti e discariche: un webinar per fare il punto della situazione in regione

La gestione dei rifiuti urbani è tema sempre di interesse e sempre attuale.

Quanti rifiuti sono prodotti, quali sono le modalità con cui vengono smaltiti? Come funzionano le discariche e gli inceneritori? Ma soprattutto, come Regione Lombardia è organizzata per far fronte a questa necessità?

Per parlarne, la federazione dei Verdi della Provincia di Varese presenta la conferenza online “Rifiuti, discariche e inceneritori” che si terrà lunedì 30 novembre alle 21 via Webinar.

Relatore sarà Roberto Cenci, professore universitario, esperto ambientale e consigliere regionale lombardo.

COME PARTECIPARE

LUNEDI’ 30 novembre 2020 h.21:00-Webinar

Per partecipare alla conferenza su Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/2881992589

ID riunione: 288 199 2589