Ripulite le “fasce boscate” della provinciale 5 a Maccagno

Arriva l’inverno e nelle località di montagna ci si prepara anche al possibile arrivo della neve, che costituisce un problema su alcuni tratti di strada aggravato spesso dalla caduta di piante che mettono in serio pericolo la circolazione stradale.

Questo avviene per la situazione che si crea nelle aree boscate in fregio alle strade, dove spesso crescono alberi e arbusti ben oltre il dovuto.

Nella zona della Veddasca, entro i confini del comune di Maccagno con Pino e Veddasca si sta facendo qualcosa per ovviare al problema: sulla SP5, da Caviggia fino al Confine di Indemini, sono stati tagliati parecchi tratti di bosco a monte della strada.

«Si tratta di un progetto (suddiviso in tre lotti e denominato “Fasce boscate”) messo a punto dalla nostra Amministrazione e finalizzato a intervenire sulle proprietà comunali, con la speranza che questo invogli tutti i privati a fare altrettanto», spiega il sindaco Fabio Passera.

«Impensabile che un lavoro del genere possa essere tutto sulle spalle pubbliche, anche se non ci stancheremo mai di ricordare le enormi responsabilità che gravano sui proprietari. Intanto, in alta Valveddasca, stiamo pulendo le cunette e il sedime stradale, per prepararci al meglio all’arrivo delle neve e per dare un senso di ordine che da tempo non si vedeva».