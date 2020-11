“Sempre pronto ad aiutare”, Angera piange Emilio Soldati

Si terrà mercoledì 11 novembre l’ultimo saluto a Emilio Soldati, scomparso all’età di 70 anni. È lui il volontario ricordato nella diretta di ieri dal sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora.

Emilio era molto conosciuto nella cittadina per il suo impegno in aiuto delle persone in difficoltà e in particolare a supporto dei servizi sociali.

L’amministrazione ha voluto ricordare il suo impegno come volontario, svolto «assiduamente da oltre 15 anni». Il suo tempo libero era dedicato in particolare al trasporto in favore di anziani e disabili ed era «sempre pronto ad ogni chiamata a sostegno di chi aveva bisogno».

Tutta la comunità si stringe attorno alla moglie Chiara, ai figli Francesco e Marco e a tutti i suoi famigliari per questa perdita improvvisa e dolorosa.