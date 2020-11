Serie D, una domenica “normale”

Dopo settimane difficili, lo stop del campionato e altre gare rinviate, domenica 29 novembre ci sarà un pomeriggio di Serie D che ha molto il sapore della normalità.

Non sarà ancora una classica giornata di campionato, si recupereranno le gare non giocate nei mesi scorsi, ma saranno in campo contemporaneamente Varese, Caronnese, Castellanzese e Legnano. Salvo – brutte – sorprese delle ultime ore, alle 14.30 del 29 novembre si giocheranno 5 gare per il girone A di Serie D, un anticipo per la ripresa del campionato fissata per domenica 6 dicembre.

Le gare saranno ancora a porte chiuse, ma molte società – come Castellanzese, Caronnese e Varese, si sono organizzate per trasmettere le partite in streaming sui canali social.

Questo il programma di domenica 29 dicembre: Lavagnese – Legnano; Castellanzese – Casale; Derthona – Fossano; Caronnese – Imperia e Varese – Vado.