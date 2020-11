“Serve un aiuto coordinato per la spesa per le persone in isolamento”

«Anche a Gallarate serve un servizio di consegna della spesa, per le persone in isolamento». La richiesta all’amministrazione comunale viene da Giovanni Pignataro, consigliere comunale del Pd.

Una richiesta che si basa anche sulla osservazione “empirica” della realtà gallaratese. «Ci sono ad esempio giovani coppie che si sono trasferite qui negli ultimi anni, non hanno reti familiari o amicali e si ritrovano in difficoltà, dovendo ricorrere persino ai vicini di casa per un aiuto».

«Ci sono anziani che non hanno più l’aiuto dei figli isolati o ancora anziani che devono fare la spesa per i figli che sono a casa in isolamento fiduciario perché positivi o in quarantena. Le prenotazioni online nella grande distribuzione sono nuovamente in affanno ed evadono gli ordini con giorni di ritardo».

Nella prima fase di emergenza, in primavera, il sistema del volontariato aveva risposto in modo coordinato e Pignataro chiede appunto che si ritorni ad un approccio che metta in rete. «So che il volontariato in città si è già attivato, esistono già forme di assistenza, ma la regia del pubblico serve per raggiungere tutti». Un appello «fatto in spirito collaborativo, non polemico».

Negli ultimi giorni alcuni Comuni (per citare qualche esempio: Vergiate, Origgio, Saronno) hanno in effetti riattivato un servizio centralizzato, con recapiti comunali, per venire incontro alle crescenti esigenze.