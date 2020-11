Si accende l’albero di Natale a Gallarate

Anche quest’anno si è svolta la tradizionale accensione dall’albero di Natale in piazza Libertà a Gallarate, alla presenza delle principali Autorità cittadine, il sindaco Andrea Cassani, l’Assessore al Commercio Claudia Mazzetti e il Presidente del Naga (Negozianti Associati di Gallarate) Luca Filiberti. Un appuntamento che ormai è diventato una tradizione per i gallaratesi. Organizzato dal Distretto Urbano del Commercio di Gallarate, in collaborazione con il NAGA, quest’anno – per ovvie ragioni – si è svolto principalmente in diretta streaming con delle riprese live su facebook e instagram.

Un evento allietato dalla presenza di Silvia, Valentina e Chiara, tre soliste del celebre Coro Divertimento Vocale. “Abbiamo accettato l’invito dal Distretto Urbano del Commercio – ci racconta il Maestro Carlo Morandi, direttore del CDV – con immenso piacere e tre nostre soliste hanno partecipato cantando dei brani di Natale”. Sono le stesse tre ragazze che due anni fa diedero inizio al flash mob per il medesimo evento: quella volta era presente una delegazione molto numerosa del Coro. Quest’anno, invece, i 130 coristi erano incollati al web con tanto orgoglio e nostalgia.

«E’ stato bellissimo portare un pezzo di CDV nella “nostra” piazza – ci raccontano le soliste – ringraziamo ancora il maestro per averci dato la possibilità di cantare a nome di tutto il coro». E poi una promessa: «Torneremo e… sarà bellissimo»