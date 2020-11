Simone Miele a “forza quattro”, il Rally del Rubinetto è ancora suo

Prosegue focosa la storia d’amore tra Simone Miele e il Rally del Rubinetto che si corre con partenza e arrivo a San Maurizio d’Opaglio, in provincia di Novara: il pilota di Olgiate Olona conquista per la quarta volta consecutiva la gara piemontese, vinta stavolta in maniera dominante.

La Citroen Ds3 Wrc della DreamOne Racing ha letteralmente volato sia sulle strade della prova “Borgosesia”, sia su quelle della “Mottarone”, i due tratti (ciascuno da ripetere per tre volte) sui quali si è gareggiato al “Rubinetto”. Cinque speciali vinte su sei, per Miele e per il suo navigatore Mario Cerutti, particolarmente felice per aver trionfato del rally di casa propria.

Un successo non scontato, se consideriamo che la vettura di Miele era uscita danneggiata dal Rally Due Valli di settimana scorsa e ha avuto bisogno un intervento avvenuto in Francia per essere sistemata e rimessa in strada. Tecnici e meccanici della DreamOne hanno quindi dovuto fare gli straordinari ma sono stati ripagati dalla prestazione di Miele e Cerutti che hanno dovuto tenere sotto controllo gli ottimi Bottarelli e Pasini (Skoda Fabia R5), vincitori dell’ultima PS e secondi assoluti a 8″6 di distacco. Podio completato da Pinzano e Passone a propria volta su Skoda Fabia, davanti alle due Volkswagen Polo R5 di Caffoni (4°) e Carmellino (5°).

A completare la festa in famiglia, c’è anche l’ingresso in top ten di Mauro Miele – papà di Simone – e Luca Beltrame sulla seconda vettura DreamOne, la Fabia R5 che ha concluso in decima posizione. Ritirati invece quasi tutti gli altri equipaggi varesotti iscritti: tra chi è arrivato alla fine, bravi Zizza e Bassi, terzi di classe A5 mentre Matteo e Rebecca Fortunato sono stati sesti in N2.