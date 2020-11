Il sindaco Galimberti: “Per favore nessuno chieda di allentare le misure: non a Varese, non ora”

«La situazione in provincia non è facile. Siamo impegnati su mille fronti diversi. Il capoluogo sta tenendo duro per reggere ad una prova veramente difficile, con tanti contagi e purtroppo anche con molti decessi. Dobbiamo resistere e passare questo momento» a parlare così è il sindaco di Varese Davide Galimberti, che aggiunge: «Per favore però nessuno chieda di allentare le misure, non a Varese, non ora. Ciascuno di noi conosce troppe persone che in maniera diversa stanno combattendo il virus. Resistiamo per uscirne prima possibile e in via definitiva, facendo tesoro di quanto abbiamo vissuto in queste settimane».

L’appello arriva dalla sua pagina Facebook, dove scrive ancora: «Questo virus è maledetto. Purtroppo ogni giorno anche nella nostra provincia molte persone non riescono a superare la malattia. Un vero dramma e a tutte le famiglie che stanno perdendo una persona amata vanno le mie profonde condoglianze».

Le parole derivano dai sempre più ravvicinati contatti con i cittadini: «In questi giorni ho avuto la possibilità di stare vicino ed ascoltare molti cittadini che mi hanno raccontato la propria esperienza e il dramma che molte famiglie della nostra città stanno vivendo – conclude il primo cittadino – La sofferenza di veder morire un proprio caro è devastante e dobbiamo restare uniti trovando la forza di confortarci a vicenda. Forza varesini, distanti ma uniti: ne usciremo!»