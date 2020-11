Spara alla moglie e ai suoi due gemelli e si uccide, tragedia nel torinese

Tragedia familiare all’alba nelle campagne di Carignano, nel torinese. Alle 5.30 in una villetta un uomo di 40 anni, Alberto Accastello, ha sparato alla moglie, ai due figli e al cane, uccidendosi poi con un colpo alla testa. La moglie è morta sul colpo, i due gemellini, di soli due anni, sono stati trasportati in gravissime condizioni al Regina Margherita di Torino. Uno è morto poco dopo mentre la sorellina è in gravi condizioni. (foto di repertorio)

A dare l’allarme ai carabinieri sono stati i vicini. Quando gli uomini dell’Arma sono arrivati, hanno sfondato la porta ed hanno trovato la donna, Barbara Gargano, 38 anni, già morta, mentre l’uomo è deceduto poco dopo. Pare che la donna avesse annunciato la decisione di separarsi e lasciare la casa che avevano da poco terminato di costruire.